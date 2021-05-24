Делегация Венгрии примет участие в международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Венгерская делегация примет участие в Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области в понедельник.

"Венгрия примет участие в работе Международной промышленной выставки "Иннопром - 2021", которая пройдет в Екатеринбурге с 5 по 8 июля, в формате национального стенда. Делегацию планирует возглавить министр внешних экономических связей и иностранных дел страны Петер Сийярто, в ее состав включены государственный секретарь, депутаты парламента, бизнес-миссия, состоящая из руководителей крупнейших венгерских стратегических предприятий", - говорится в сообщении.

Об этих планах сообщил чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в России Норберт Конкой на встрече с первым заместителем губернатора Свердловской области Александром Высокинским. Высокинский отметил, что совместная работа на платформе выставки позволит более детально обсудить действующие проекты и положить начало новым.

"Учитывая, что у нас есть большой положительный опыт взаимодействия, Венгрия сможет занять серьезное место среди участников выставки", - приводят в сообщении слова первого замгубернатора.

Венгрия будет участвовать в выставке "Иннопром" в формате национального стенда третий раз. В настоящее время Свердловская область и Венгрия активно сотрудничают в сфере медицины, ЖКХ, агропромышленного комплекса. В 2020 году на базе Свердловского онкологического диспансера при участии венгерских компаний был открыт референсный центр диагностики раковых заболеваний. В 2020 году экспорт Свердловской области в Венгрию вырос на 82,4% и составил почти 13 миллионов долларов США.

Выставка проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и является главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России. В 2021 году выставка пройдет с 5 по 8 июля.