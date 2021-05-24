Новым региональным оператором "Сколково" стал Центр развития Байкальского региона

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Новый, 17-й по счету региональный оператор фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) создан в Иркутской области. Старт работы оператора был дан на международной технологической конференции Startup Village'21, об этом в понедельник сообщила пресс-служба фонда.

"Центр развития Байкальского региона ("Байкал.Центр"), являющийся дочерней структурой ВЭБ.РФ, получил статус регионального оператора Фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ). Синергия институтов развития на базе госкорпорации позволит объединить компетенции в инновационном треке для достижения национальных приоритетов России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, в соответствии с новым статусом, "Байкал.Центр" будет развивать технологическое предпринимательство в регионе, выявлять перспективные стартапы, оказывать консультационную и сервисную поддержку, акселерационные услуги, содействовать им в получении статуса участника проекта "Сколково".

Кроме того, "Байкал.Центр", являясь оператором проекта комплексного развития города Байкальска (проект реализует ВЭБ.РФ по поручению президента РФ), до конца 2021 года планирует выкупить имущественный комплекс промышленной площадки Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, на них к 2023 году планируется построить технопарк "Чистых технологий". На площади 2,5 тыс. кв. м разместятся коворкинги, стартап-проекты в сфере цифровизации, зеленых технологий и технологий ликвидации накопленного экологического вреда, а также глобальный центр исследования воды, занимающийся изучением озера Байкал и его экосистем.

"Уверен, что появление регионального оператора "Сколково" позитивно повлияет на экономику региона в целом: будут созданы новые высокотехнологичные рабочие места, привлечены инвестиции, увеличена налоговая база. В наших планах - минимум 50 стартапов региона со статусом участника проекта "Сколково" в 2023 году", - сказал председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, слова которого приводятся в сообщении.

В фонде добавили, что уже ведется работа с несколькими десятками перспективных региональных компаний в сферах биотехнологий, ИТ и телеком, энергоэффективных технологий. В ближайшее время несколько технологических проектов из Иркутской области станут резидентами "Сколково", а к 2023 году "Байкал.Центр" планирует предоставить статус не менее 50 проектам.

О центре

"Байкал.Центр" - первый региональный оператор Фонда "Сколково", созданный по сетевой модели. Он объединит действующие и создаваемые в регионе площадки развития технологического бизнеса. Уже сейчас в числе региональных партнеров оператора: технопарк на площадке Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ), индустриальный парк в Ангарске, индустриальный технопарк "Усолье-Промтех" в Усолье-Сибирском.