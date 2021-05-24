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Титов: процедура возвращения фигурантов "лондонского списка" в РФ должна быть системной

Бизнес-омбудсмен указал, что "предприниматели не едут получать оправдание, они добровольно возвращаются в Россию для того, чтобы следствие возобновилось"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Процедура возвращения в Россию фигурантов так называемого лондонского списка должна быть системной, а не персональной для каждого отдельного случая. Такое мнение высказал в понедельник журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Тех дел, по которым у нас есть согласие прокуратуры и следственных органов, чтобы люди вернулись, будучи уверенными, что они не будут арестованы, все меньше и меньше. И поэтому возобновление процесса заключается в том, чтобы решать этот вопрос системно, а не смотреть на каждый отдельный случай", - сказал Титов в кулуарах Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей, отвечая на вопрос ТАСС.

Позиция аппарата бизнес-омбудсмена заключается в том, что "предприниматели не едут получать оправдание, они добровольно возвращаются в Россию для того, чтобы следствие возобновилось". "Они понимают, что могут быть наказаны в результате и получат соответствующий приговор", - пояснил он.

По словам Титова, во многих случаях ранее было подтверждение, что предприниматель из списка не будет арестован на границе, и это происходило. "Сегодня такой твердой позиции, что мы обеспечим ему применение меры пресечения, не связанной с лишением свободы, к сожалению, пока нет", - добавил бизнес-омбудсмен.

Так называемый лондонский список был составлен в феврале 2018 года после встречи в Лондоне бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова с покинувшими РФ бизнесменами, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Все фигуранты выражают намерение вернуться в Россию при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде заключения под стражу. На территорию РФ из списка уже вернулись 12 предпринимателей: в 2018 году - Эрнест Ким, Дмитрий Паньков, Сергей Капчук, Алексей Кузнецов, Анатолий Локтионов, Андрей Каковкин, в 2019 году - Леонид Кураев, Роман Cтародубец, Юлия Макурина, в 2020 году - Алексей Латыпов, Михаил Ершов и Дмитрий Зотов. По последним данным, всего в список входят 52 фигуранта, еще 20 предпринимателей попросили о включении в список в 2021 году.

Всероссийская конференция уполномоченных по защите прав предпринимателей проходит 24-25 мая в Москве в пятнадцатый раз. В ходе нее участники обсудят новый закон о государственном и муниципальном контроле, затронут вопросы таможенного регулирования, обязательной маркировки товаров и другие темы. Также ожидается обсуждение основных положений предстоящего доклада бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова главе государства Владимиру Путину.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВеликобританияРоссияТитов, Борис Юрьевич
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