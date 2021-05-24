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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

Росприроднадзор обнаружил следы нефти в районе прошлогоднего разлива топлива в Норильске

Специалисты ведомства уже сутки работают в районе обнаружения следов, на месте стоят боны

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Росприроднадзор обнаружил следы нефти после таяния снега в районе разлива топлива, который произошел на ТЭЦ-3 в Норильске в мае прошлого года. Об этом сообщила в понедельник ТАСС глава ведомства Светлана Радионова в кулуарах международного форума "Экология".

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"По Норильску мы уже два часа дискутируем с компанией (с Норильско-Таймырской энергетической компанией, дочерней структурой "Норникеля" - прим. ТАСС), потому что мы видим нефтепроявления в одном из ручьев по той земле, которая была завезена. Там сошел снег", - сказала она.

По словам Радионовой, специалисты Росприроднадзора уже сутки работают в районе обнаружения следов нефти. "Компания работает с нашими специалистами, устраняет прошлогодний разлив планово. На месте стоят боны, сорбент, все необходимое компания делает", - добавила глава ведомства.

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