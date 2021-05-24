СМИ: на Хайнане провели форум по региональному экономическому партнерству

ХАЙКОУ, 24 мая. /ТАСС/. Форум по всеобъемлющему региональному экономическому партнерству (ВРЭП) состоялся в городе Хайкоу, административном центре южной китайской провинции Хайнань. Об этом сообщило агентство " Синьхуа ".

Мероприятие было организовано для крупных СМИ и экспертно-аналитических центров стран - участниц ВРЭП. Также его посетили дипломаты и представители бизнеса из Индонезии, Китая, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Филиппин, Южной Кореи и других стран.

Участники форума, сообщает агентство, сошлись во мнении, что ВРЭП воплощает концепцию построения сообщества общей судьбы человечества, способствует продвижению региональной торговли, а также создает возможности для общего экономического роста участников соглашения. Гости форума согласились, что СМИ и аналитические центры должны играть более важную роль в улучшении понимания между людьми из стран - членов ВРЭП.

Китайский институт реформ и развития совместно с изданием China Daily представил на форуме доклад, посвященный сотрудничеству на высоком уровне через механизм ВРЭП. В нем авторы рекомендуют продвигать многостороннее региональное сотрудничество, используя, в частности, преимущества хайнаньского порта свободной торговли.

Соглашение о ВРЭП в ноябре 2020 года подписали страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и пяти крупнейших торгово-экономических партнеров блока: Япония, Австралия, Китай, Новая Зеландия и Республика Корея. Это соглашение образует крупнейшую в мире зону свободной торговли примерно с 2,2 млрд потребителями и объемом ВВП в $28 трлн, что составляет более 32% от общего мирового объема ВВП. По прогнозам специалистов, к 2050 году общий ВВП стран ВРЭП может вырасти до $100 трлн.