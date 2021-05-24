Дополнительные рейсы поездов из Смоленска в Анапу и Адлер откроют в июне

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Дополнительные пассажирские поезда между Смоленском, Анапой и Адлером в связи с возросшим спросом на поездки в южном направлении начнут курсировать с июня по октябрь. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"Так, с 1 июня по 15 сентября поезд №536/535 Смоленск - Брянск - Анапа - Брянск - Смоленск будет совершать рейсы по нечетным дням. <...> Дополнительный поезд №468/467 Смоленск - Брянск - Имеретинский курорт - Брянск - Смоленск будет курсировать с 4 июня по 10 октября по четным дням", - говорится в распространенным пресс-службой релизе.

Решение о введении дополнительных рейсов связана с возросшим спросом на пассажирские перевозки в южном направлении. "В поездах дальнего следования холдинга "РЖД" принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов", - добавили в пресс-службе.