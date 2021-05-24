В ЦРПТ сообщили, что система маркировки справилась с нагрузочным тестированием на PepsiCo

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Система маркировки товаров "Честный знак" показала высокую эффективность при максимальной нагрузке на предприятиях компании PepsiCo. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющегося оператором системы маркировки, со ссылкой на результаты испытаний PepsiCo.

"Мы провели первый этап нагрузочного тестирования на товары молочной продукции, в ходе которого единовременно было сформировано 12 заказов, 1,8 млн кодов маркировки были получены менее чем за три минуты. Тестирование подтвердило, что система хорошо справляется с пиковой нагрузкой", - цитирует пресс-служба слова директора по коммуникациям PepsiCo Россия, Белоруссия, Украина, Кавказ и Центральная Азия Александра Костикова.

PepsiCo является одним из крупнейших в России производителей продуктов питания и напитков, компания производит молочную продукцию под брендами "Домик в деревне", "Веселый молочник", "Кубанская буренка", "Ламбер", "Чудо", "Мажитель", "Имунеле" и BioMax. В течение 2021 года будет поэтапно вводиться обязательная маркировка молочной продукции: с 1 июня - для сыров и мороженого, с 1 сентября - для продукции со сроком годности более 40 дней, с 1 декабря - для продукции с меньшим сроком годности. Фермерам, самостоятельно продающим продукцию, дана отсрочка до 1 декабря 2022 года, рассматривается предложение распространить отсрочку на все крестьянско-фермерские хозяйства.

"Мы находимся в постоянном диалоге с представителями компании и оказываем всю необходимую поддержку для включения в процесс маркировки в срок. В PepsiCo хотели убедиться, что "Честный знак" в короткий срок сможет обработать такое количество заказанных кодов, и система показала высокий уровень производительности", - цитирует пресс-служба слова руководителя товарной группы "Молоко" ЦРПТ Алексея Сидорова.

По его словам, в настоящее время к системе маркировки уже подключилось более 500 тыс. компаний, работающих с молочной продукцией, для них эмитировано более 33 млн кодов.