"Опора России" поднимет на ПМЭФ тему усиления поддержки социальных предпринимателей

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Опора России" рассчитывает поднять на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вопрос о мерах поддержки социального предпринимательства РФ, организация считает их недостаточными по наполнению. Об этом в понедельник сообщил президент бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин.

"Основной как раз вопрос - мы его будем обсуждать на Петербургском экономическом форуме - Голубев Сергей Викторович, руководитель комитета социального предпринимательства "Опоры России", будет там активно этот вопрос поднимать. Мы считаем, что эти меры (поддержки социальных предпринимателей - прим. ТАСС) недостаточны на сегодняшний день по их наполнению. То есть законодатели - Министерство экономики - отработали вопрос, соответствующие законодательные возможности приняты, но какие дополнительные преференции получают те люди, которые работают в этой очень непростой сфере (социального предпринимательства - прим. ТАСС), она, как правило, связана с низкой маржинальностью и с очень высокой социальной ответственностью", - сказал он на конференции в Общественной палате РФ.

По словам Калинина, не так много предпринимателей прошли через процедуру подтверждения статуса. Так, в реестре малого и среднего предпринимательства столицы только 200 из более чем 700 тыс. предприятий имеют статус социальных. В ряде регионов, таких как Башкирия и ХМАО, число этих предприятий больше - 339 и 206 соответственно. Есть и субъекты РФ, где по 25 или 35 социальных предпринимателей, уточнил глава "Опоры России".

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня, он будет проводиться с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Тема ПМЭФ в этом году - "Снова вместе. Экономика новой реальности". В архитектуре деловой программы запланировано проведение более 100 дискуссий.