Инвесторы TON подали в суд на Telegram из-за неудавшегося проекта

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Инвесторы подали судебный иск к Telegram о компенсации ущерба за неудавшийся проект TON. Об этом сообщил в понедельник управляющий партнер фонда Da Vinci Capital Олег Железко в интервью телеканалу РБК.

"Так получилось, что в процессе размещения прав на токены TON, которые не состоялись, у ряда инвесторов, включая нас, возникли вопросы [к Telegram]. Они перетекли в судебную плоскость, и сейчас начался арбитраж в Лондоне. Я надеюсь, что эти вопросы будут тем или иным способом урегулированы", - сказал он.

"Вопросы и претензии есть и у широкого круга инвесторов, интересы которых представлял один из наших фондов, <...> есть вопросы у европейских, американских инвесторов, которые также, наверно, переводят свои права в ту или иную юридическую плоскость", - подчеркнул Железко.

По его словам, в фонде хорошо относятся к Telegram и его основателю Павлу Дурову. "Мы следим за успехами Telegram, выпуском бондов, подготовкой к IPO. Конечно, в тех тенденциях, в которых мы сейчас развиваемся как инвесторы. Мы видим, что платформы, в которых идет развитие социальных сетей, каналов и мессенджеров, естественно, происходит достаточно большой бум, и я думаю, что, наверное, Telegram сможет выйти на IPO", - отметил он.

В начале марта издание Forbes со ссылкой на источники в фонде сообщало, что инвесторы фонда Da Vinci Capital направили основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, вице-президенту Telegram Илье Перекопскому, а также другим топ-менеджерам и юристам TON письмо с требованием компенсировать фонду ущерб в размере порядка $100 млн за неудавшийся проект TON.

По данным издания, Telegram было отведено две недели для выплаты компенсации. В случае отказа от выплаты фонд Da Vinci Capital планировал подать в суд иск против TON Inc. и Telegram Inc. В компании Telegram подтвердили получение письма, отметив, что размер требуемой компенсации составляет $20 млн.

О проекте

В конце 2017 года основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в начале 2018 года компания собирается заняться монетизацией мессенджера. В январе 2018 года стало известно, что Telegram планирует провести ICO. По итогам двух закрытых предварительных раундов размещения токенов новой блокчейн-платформы TON - Telegram Open Network - мессенджер привлек около $1,7 млрд.

Криптовалюта платформы Telegram Open Network получила название Gram. Предполагалось, что платформа будет основываться на усовершенствованной блокчейн-технологии, благодаря которой все действия, производимые пользователем внутри сети, будут намного быстрее, чем в существующих версиях блокчейн.

Издание The Bell сообщало со ссылкой на письмо инвесторам (было разослано 2 октября 2019 года), что блокчейн-платформа TON будет запущена до конца октября. По информации издания, это первый раз, когда разработчики официально подтвердили, что успевают с релизом в срок. В противном случае им пришлось бы вернуть инвесторам $1,7 млрд. После этого Дуров в октябре 2019 года попросил у инвесторов отсрочить запуск проекта до 30 апреля 2020 года.

Иск SEC

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск к Telegram Group Inc. и Ton Issuer Inc. 11 октября 2019 года. Претензии регулятора касались размещения ответчиками токенов Gram. По сведениям комиссии, Telegram и блокчейн-платформа Telegram Open Network (TON) продали в 2018 году 2,9 млрд цифровых токенов 171 покупателю по всему миру, в том числе более 1 млрд токенов - 39 жителям США.

Компания выручила таким образом $1,7 млрд, в частности $424,5 млн "на рынке США". Регулятор настаивал на том, что Telegram не имел необходимого разрешения на осуществление таких операций в США.

В мае адвокаты Telegram отозвали поданную ими в марте апелляцию на постановление суда о запрете продажи Gram и передачи их покупателям. В документах, поступивших в базу суда, уточнялось, что такое решение было принято по согласию сторон.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров 12 мая 2020 года заявил, что закрывает проект TON.

Деньги инвесторов

Дуров 29 апреля 2020 года предложил инвесторам TON вернуть 72% вложенных средств, если проект не будет запущен в срок. В качестве альтернативы он предложил получить 110% от первоначальных инвестиций к 30 апреля 2021 года, писало ранее издание РБК. Если же власти США не разрешат выпуск криптовалюты Gram через год, Telegram погасит долг перед инвесторами за счет выручки от продажи собственных активов.

В следующем письме, отправленном после истечения крайнего срока запуска TON, Дуров предложил инвесторам оформить переданные средства как кредит под 52,77% годовых, чтобы получить 110% от изначальных вложений. При этом компания оставила бы за собой право погасить заем в любой момент, что, по данным РБК, позволило бы инвесторам вернуть 72% вложений плюс начисленные к этому моменту проценты по кредиту.

В мае 2020 года в беседе с ТАСС сооснователь Qiwi Сергей Солонин сообщил, что большинство инвесторов блокчейн-проекта Павла Дурова TON, которые ему знакомы, согласились забрать предложенные им 72% первоначальных вложений. Сам Солонин решил оформить свои вложения как годовой кредит компании Дурова, чтобы забрать 110% инвестиций позже. В декабре 2020 г. Дуров заявил о том, что планирует начать монетизацию Telegram.