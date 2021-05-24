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Набиуллина ожидает роста ставок по банковским вкладам

Возвращение денежно-кредитной политики к нейтральному уровню поднимет ставки по депозитам, заявила глава ЦБ
Глава Банка России Эльвира Набиуллина Гавриил Григоров/ТАСС
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина ожидает повышения ставок по вкладам на фоне возвращения регулятора к нейтральной денежно-кредитной политике.

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"Возвращение нашей политики к нейтральному уровню поднимет ставки и по депозитам, которые снизились в прошлом году. Они вновь будут устойчиво покрывать инфляцию", - сказала она в ходе выступления в Госдуме.

Глава ЦБ отметила, что денежно-кредитная политика в первую очередь нацелена на сдерживание инфляции, а также на защиту сбережений и доходов россиян от обесценения.

Набиуллина напомнила, что Банк России в текущем году два раза повысил ключевую ставку, и сейчас она составляет 5% годовых. "Мы это сделали для того, чтобы удержать инфляцию на относительно низких уровнях. Для людей инфляция очень важна. <…> Если в прошлые годы она ушла из тройки самых тревожащих людей проблем, то сейчас люди вновь встревожены", - отметила она, добавив, что административные ограничения цен на ряд социально значимых товаров являются только временным решением.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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