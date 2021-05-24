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Госдума в весеннюю сессию рассмотрит поправки о бесплатном подключении к газу

Это необходимо, чтобы летом нововведения вступили в силу, отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Депутаты Госдумы намерены до конца весенней сессии рассмотреть законопроект, направленный в том числе на бесплатное подключение домовладений граждан РФ к газу, чтобы уже летом нововведения вступили в силу. Об этом в понедельник сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы постараемся до конца весенней сессии рассмотреть необходимые законодательные решения. Для нас важно реализовать поручение президента, чтобы уже летом люди получили газ", - отметил Володин в ходе брифинга.

Ранее в комитет Госдумы по энергетике поступили поправки "Единой России" о бесплатном подключении населения к газу. Авторами поправок выступила группа депутатов и сенаторов, в том числе председатели обеих палат парламента - Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии Андрей Турчак и руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м, а объем потребления газа не более 7 куб. м газа в час.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичНеверов, Сергей ИвановичРоссия
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