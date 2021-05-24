Российские IT-компании попросили приостановить госзакупки ноутбуков для школ

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российские IT-компании попросили временно приостановить госзакупки для школ ноутбуков в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда", в которых не могут принять участие отечественные производители. С соответствующей просьбой в письме к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко обратились глава Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" Ренат Лашин и глава Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский. ТАСС ознакомился с копией письма.

Отмечается, что главы ассоциаций в письме попросили остановить закупки до тех пор, пока отечественным разработчикам не будет обеспечена возможность участвовать в них. "Необходимо приостановить указанные закупки программного обеспечения и оборудования до приведения в соответствие с требованиями по применению национального режима в закупках и обеспечения возможности участия отечественных производителей соответствующего программного обеспечения и радиоэлектронного оборудования", - говорится в письме.

Добавляется, что из-за некорректных или избыточных требований к оборудованию в рекомендациях в течение 2021 года регионы России объявили или уже провели закупки иностранных ноутбуков на общую сумму свыше 1,35 млрд руб.

Как отмечается в письме, избыточные требования к оборудованию в школах появились из-за утвержденных в январе методических рекомендаций Минпросвещения о создании и функционировании центров цифрового образования. Российские регионы используют их при подготовке закупочной документации на приобретение компьютерного оборудования для школ в рамках федпроекта "Цифровая образовательная среда". Но, в письме отмечается, что в этих рекомендациях нет требований по импортозамещению для закупаемой материально-технической базы и софта, а "требования к оборудованию избыточны и содержат указание на конкретные модели". Детализация требований при подготовке конкурсной документации "приводит к фактическому отсечению возможности участия российских производителей".

Кроме того, в письме говорится, что изложенные в рекомендациях требования к оборудованию (МФУ, ноутбуки, интерактивные панели) не соответствуют описанию объектов закупки из каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ). "С учетом вышеуказанного, не представляется возможным осуществить закупку оборудования по правилам использования КТРУ", - отмечается в письме.

Так, например, существенным ограничением, ведущим к недопуску большего числа российских производителей к поставке ноутбуков, является требование "Вес ноутбука с установленным аккумулятором не более 1,8 кг". "В целях расширения числа российских производителей, которые могут участвовать в конкурсных процедурах продукции, до количества не менее трех, следует изменить требование на: "Вес ноутбука с установленным аккумулятором: не более 2,1 кг", - следует из документа.

Мнение IT-отрасли

По словам исполнительного директора АРПП "Отечественный софт" Рената Лашина, в IT-отрасли обеспокоены тем, что некорректные требования к закупаемому сегодня ПО и оборудованию для школ в рамках федерального проекта "ЦОС" ведут к закупкам техники преимущественно иностранного происхождения.

"Это не только противоречит принципам цифрового суверенитета, но и существенно ограничивают конкуренцию, лишая отечественных разработчиков возможности участия в тендерах. Более того, это создает серьезные препятствия для перехода школ на российское ПО и электронику в рамках действующего в стране курса на импортозамещение и поддержку IT-отрасли", - прокомментировал Ренат Лашин.