Опрос: почти 80% предпринимателей не считают ведение бизнеса в России безопасным

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Четверо из пяти предпринимателей в России не чувствуют себя защищенными законом и полагают, что законодательство не предоставляет им достаточных гарантий защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного службой специальной связи и информации ФСО России, который представлен в понедельник на Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей в Москве.

По данным пресс-службы бизнес-омбудсмена Бориса Титова, опрос проводился в марте и охватил 830 респондентов в 34 регионах России. Он проводился раздельно по двум категориям: предприниматели (215 человек) и эксперты (615), из которых специалистов (адвокатов и юристов-ученых) - 250 и сотрудников прокуратуры - 365.

"Прокуроры, специалисты и предприниматели очень существенно разошлись в оценке законодательства. Если 78,3% сотрудников прокуратуры считают, что закон дает честным предпринимателям достаточно гарантий (не согласны с этим 18,4%), то среди специалистов положительные оценки высказывают лишь 37,6% (отрицательные - 60,8%), а среди предпринимателей - всего 15,4% (отрицательные - 78,6%)", - говорится в материалах опроса.

Мнение бизнеса и специалистов о том, что правосудие в РФ не является независимым и объективным, прямо противоположно мнению прокуроров, отмечается в материалах. О независимости и объективности правосудия заявило более 80% опрошенных сотрудников прокуратуры, тогда как 70% опрошенных специалистов и три четверти предпринимателей не считают его таковым. Недоверие судебным органам выразили более половины опрошенных предпринимателей и специалистов.

Как ранее отмечал президент Владимир Путин в проекте ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину", российский бизнес серьезным образом изменился за последние как минимум 10 лет. В частности, страна улучшила позиции в рейтинге мирового банка Doing Business, занимая там 28-е место, растет количество инвестиций. Путин говорил, что в начале 2000-х годов инвестиций было около миллиарда долларов, "сейчас уже прямых инвестиций свыше 540 млрд". Помимо этого, в России запущена масштабная реформа контрольно-надзорной деятельности ("регуляторная гильотина"), призванная пересмотреть и отменить устаревшие требования для бизнеса.