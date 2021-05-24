Кумпилов считает, что развитие региона должно пропорционально отражаться на доходе бюджета

МАЙКОП, 24 мая. /ТАСС/. Развитие региона должно пропорционально отражаться на доходной части республиканского бюджета. Такое мнение высказал в понедельник глава Адыгеи Мурат Кумпилов, выступая на совещании регионального кабинета министров.

Он напомнил, что в республике снижаются инфраструктурные ограничения, привлекаются инвестиции и создаются условиях для предпринимательской деятельности.

"Привлекаем инвестиции, работаем над нашими точками роста - созданием индустриального парка и туристского кластера <...> Все это должно приносить результат, при этом развитие региона должно пропорционально отражаться и на доходной части бюджета", - сказал Кумпилов.

В этой связи он также потребовал усилить работу по подготовке необходимой документации и проведению конкурсных процедур, подчеркнув значимость своевременного и эффективного освоения выделяемых средств по нацпроектам, индивидуальной программе развития региона и госпрограммам. Это же, по его словам, касается и выполнения бюджетных обязательств при постоянной работе над увеличением доходной части регионального бюджета.

В пресс-службе Кумпилова, в свою очередь, пояснили, что, по информации республиканского Минфина, в настоящее время бюджет исполнен на 107,6%, консолидированный бюджет - на 113%. "Обеспечен рост практически по всем видам налогов, кроме транспортного налога и штрафов", - заметили в пресс-службе.