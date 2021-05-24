РБК: правительство определило проекты, на реализацию которых выделит средства из ФНБ

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Семь приоритетных инфраструктурных проектов были выбраны для софинансирования из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 895 млрд рублей. Проекты были представлены на рассмотрение премьер-министру Михаилу Мишустину в ходе совещания в кабмине под руководством первого вице-премьер Андрея Белоусова, сообщает издание РБК со ссылкой на источник, знакомый с результатами правительственной встречи.

По его данным, общая сумма реализации выбранных проектов может составить 4,9 трлн рублей. Собеседник издания уточнил, что кабмин может профинансировать два проекта РЖД. Речь идет о развитии восточной части БАМа с целью обеспечения вывоза угля из Якутии (правительство может направить 188 млрд рублей) и совершенствовании инфраструктуры Центрального транспортного узла (105 млрд рублей). Правительство также может выделить "Автодору" средства на строительство скоростной трасс М-12 Москва - Казань и Казань - Екатеринбург. На реализацию двух проектов "Автодор" может получить из ФНБ 150 млрд и 50 млрд рублей, соответственно.

Еще одним проектов, отобранным для финансирования за счет средств ФНБ, является, по сведениям источника РБК, обновление "Трансмашхолдингом" подвижного состава санкт-петербургского метрополитена общей стоимостью 129,3 млрд рублей, 97 млрд из которых может выделить правительство. Кроме того, средства фонда могут быть направлены на модернизацию коммунальной инфраструктуры в регионах РФ Фондом реформирования ЖКХ за 150 млрд рублей. В рамках софинансирования седьмого проекта российские власти готовятся направить 155 млрд рублей. Минэкономразвития на опережающее социально-экономическое развитие Ангаро-Енисейского макрорегиона в 2022-2035 годах. Общая стоимость проекта оценивается в 1,8 трлн рублей.

14 мая секретариат Белоусова информировал, что МЭР на совещании в правительстве представило список из 32 проектов, которые могут быть профинансированы за счет средств ФНБ, а первый вице-премьер поручил до 17 мая разделить проекты на группы по степени приоритетности и уровню проработки. Как отметили в секретариате Белоусова, в приоритете находятся проекты, которые должны быть реализованы по поручению президента России и которые обеспечат синергетическое развитие инфраструктуры и промышленности. В том числе речь идет о масштабных проектах в транспортной сфере, в частности, о модернизации железнодорожной сети, электроэнергетики, говорится в сообщении.