Хинштейн заявил, что под действие законопроекта об IT-гигантах подпадают 20 ресурсов

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Предварительный перечень интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в России филиалы или представительства, включает 20 платформ. Об этом в понедельник сообщил один из авторов законопроекта о регулировании работы IT-гигантов, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Соцсети: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Видеохостинги: YouTube, Twitch.tv. Мессенджеры/ почт.сервисы: WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail. Поисковики: Google, Bing.com. Провайдеры хостинга: Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy. Онлайн-торговля: Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com. А также Wikipedia.org", - перечислил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Согласно законопроекту, под его действие подпадают интернет-ресурсы с ежедневной аудиторией свыше 500 тыс. россиян.