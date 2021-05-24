Uzbekistan Airways с 15 июня возобновит полеты из московского аэропорта Домодедово

ТАШКЕНТ, 24 мая. /ТАСС/. Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways возобновляет с 15 июня полеты из московского аэропорта Домодедово. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба перевозчика.

"С 15 июня 2021 года АО "Uzbekistan Airways" возобновляет полеты из московского аэропорта Домодедово", - говорится в сообщении. Отмечается, что принятие решения о возобновлении полетов обусловлено обеспечением комфорта и повышением уровня обслуживания пассажиров на рейсах узбекских авиалиний.

Как сказали в пресс-службе, партнерство с Домодедово позволит создать благоприятные условия для динамичного развития туризма в Узбекистане за счет широкой географии полетов авиакомпаний - партнеров аэропорта и трансферных рейсов.

По данным авиакомпании, в 2018 году все рейсы Uzbekistan Airways из Узбекистана в Москву были переведены из Домодедово в аэропорт Внуково. Решение мотивировалось экономической целесообразностью.