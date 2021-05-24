Аппарат Титова предложил рассмотреть продление моратория на проверки МСП в 2022 году

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова предложил рассмотреть возможность продления моратория на проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году.

"С учетом того, что новые принципы контроля-надзора на практике еще не отработаны, представляется важным рассмотреть возможность продления моратория на проверки малого и среднего бизнеса, а также на проведение рейдовых осмотров и инспекционных визитов в 2022 году", - сказал в понедельник советник бизнес-омбудсмена РФ, руководитель Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко.

Он пояснил, что исключением являются случаи наличия рисков общественной безопасности и здоровью граждан.

Мораторий на проверки введен в качестве одной из мер поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса. Запрет не касается внеплановых проверок, которые проводятся по причине возможного нанесения вреда здоровью, угрозы жизни, возникновения ЧП. Как сообщалось ранее, Корпорация МСП совместно с Генпрокуратурой с апреля 2020 года добилась отмены порядка 100 результатов проверок компаний малого и среднего бизнеса, проведенных во время моратория на такие действия.

С 1 января 2021 года в России заработала "регуляторная гильотина" - реформа контрольно-надзорной деятельности. К этому дню проведена инвентаризация всех действующих и обязательных требований для бизнеса, чтобы понять, соответствуют ли они современным реалиям. При этом несоответствующие отменялись или изменялись. Как сообщал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, 33% обязательных требований, которые бизнес должен был выполнять, отменены как избыточные, либо дублирующие. Это порядка 11,8 тыс. нормативно-правовых актов, в которых более 8,8 тыс. документов времен СССР. Вице-премьер пояснял, что оставшиеся две трети обязательных требований "были полностью инвентаризированы и актуализированы, эта работа была проведена совместно с бизнесом".