Комитет Госдумы одобрил законопроект об изменении сроков внесения бюджета в парламент

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предполагающий перенос предельного срока внесения в нижнюю палату парламента проекта федерального бюджета с 1 октября на 15 сентября текущего года. Документ вносит поправки в Бюджетный кодекс РФ.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 25 мая.

С учетом более раннего рассмотрения и утверждения федерального бюджета это создаст объективную определенность для субъектов РФ в части объемов межбюджетных трансфертов в целях планирования их бюджетов, считают в правительстве. Соответственно, соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов смогут быть заключены с надлежащей проработкой также в более ранний срок, что, в свою очередь, даст возможность для заключения контрактов до 1 января и позволит начать финансирование мероприятий с начала года.

Кроме того, принятие федерального бюджета в более ранние сроки позволит до начала финансового года выпустить все необходимые для его исполнения правовые акты, в более ранние сроки довести до получателей бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств и начать заключение государственных контрактов, других договоров с юридическими лицами. В целях ускорения осуществления капитальных вложений предлагается исключить избыточное требование о представлении в Госдуму в составе документов и материалов к проекту бюджета информации по решениям о предоставлении земельных участков под строительство.

Также предлагается увеличить срок рассмотрения Госдумой изменений в федеральный закон о федеральном бюджете с 25 до 30 дней, что позволит более качественно рассматривать предлагаемые изменения.

Законопроектом предусмотрено вступление в силу данных положений с 1 января 2022 года.

Бюджетные кредиты на инфраструктурные проекты

Также законопроект предусматривает предоставление бюджетных кредитов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов. Правительству предоставляется право утверждения порядка проведения отбора инфраструктурных проектов, финансируемых за счет соответствующих бюджетных кредитов, а также порядка осуществления Федеральным казначейством контроля за ходом реализации таких проектов.

Кроме того, вводится положение о контроле Счетной палатой и Федеральным казначейством соблюдения условий контрактов (договоров, соглашений), источником финансового обеспечения которых являются предоставленные из федерального бюджета бюджетные кредиты. Одновременно вносятся корреспондирующие изменения в Бюджетный кодекс, позволяющие субъектам РФ своевременно использовать предоставленные из бюджета кредиты на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов: исключаются из принципа общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджету субъекта РФ на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, что обеспечивает целевой характер таких кредитов.

Также устанавливается возможность превышения при планировании и исполнении бюджета субъекта РФ ограничений по параметрам дефицита бюджета региона, установленных Бюджетным кодексом, на сумму бюджетных ассигнований, направленных на расходы по реализации инфраструктурных проектов.

Законопроект также прописывает порядок реструктуризации ранее привлеченных регионами бюджетных кредитов.