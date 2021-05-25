Минпромторг сделает общедоступной оценку уровня цифровой зрелости промышленных предприятий

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Методология оценки цифровой зрелости промышленных предприятий, разработанная экспертной группой, в 2021 году станет общедоступной на платформе государственной информационной системы промышленности. Об этом сообщил директор департамента цифровых технологий Минпромторга России Владимир Дождев на пленарном заседании форума "Инновации. Технологии. Производство" в понедельник.

"Многие предприятия в пилотном запуске этого инструмента (методологии оценки цифровой зрелости - прим. ТАСС) участвовали, сейчас, в ближайшие дни, этот инструмент станет в полном смысле цифровым и на площадке государственной информационной системы промышленности будет доступен для использования", - сказал Дождев.

Предоставление широкого доступа промышленных предприятий к методологии оценки уровня цифровой зрелости, как отметил Дождев, позволит оценить "глубину проникновения IT-инструментов", необходимость поддержки от государства, региональных органов власти для решения текущих задач.

Методологию оценки цифровой зрелости промышленных предприятий, разработанную экспертной группой, утвердили в ноябре 2019 года на заседании отраслевой рабочей группы "Цифровая экономика" по направлению "Цифровая промышленность". Было принято решение о начале первого этапа внедрения методологии и ее апробации на предприятиях российской промышленности. За счет методологии предприятия смогут сформировать базу для цифровой трансформации, на основании методологии также планируется определять участие предприятий в программах господдержки.

Международный технологический форум "Инновации. Технологии. Производство" проходит в Ярославской области 24 и 25 мая. Ключевая тема форума - "Бизнес-модель высокотехнологичной производственной корпорации в 2030 году". В ходе работы площадок в онлайн-формате представители регионов, топ-менеджеры госкорпораций и холдингов, ректоры вузов ключевых регионов присутствия АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" обсуждают актуальные вопросы изменения бизнес-модели предприятия, адаптацию к условиям на внутреннем и внешнем рынках, перспективные направления развития инновационной экосистемы.

Национальный проект "Цифровая экономика РФ" включает в себя шесть федеральных проектов: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии" и "Цифровое государственное управление". К 2030 году необходимо в четыре раза увеличить инвестиции в отечественное программное обеспечение, повысить цифровую зрелость, 95% массовых социально значимых услуг должны потребляться жителями онлайн и 97% домохозяйств должны иметь возможность широкополосного доступа к сети интернет.