Лизинговый портфель "Газпромбанк Лизинга" за I квартал вырос до 300 млрд рублей

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Лизинговый портфель группы "Газпромбанк Лизинг" за I квартал 2021 г. вырос на 13%, до 300 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные управленческой отчетности компании.

"Совокупный лизинговый портфель Группы "Газпромбанк Лизинг" достиг рекордной отметки в 300 млрд рублей, показав рост за первые три месяца 2021 года на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем нового бизнеса за отчетный период составил 26,7 млрд рублей, что на 77% выше аналогичного показателя прошлого года", - сообщается в материалах компании.

Отмечается, что основным драйвером роста объема бизнеса стал автолизинг, представленный компаниями "Газпромбанк Автолизинг" и Carcade. За отчетный период объем нового автолизингового бизнеса группы компаний достиг 20,6 млрд рублей. Это на 127% выше аналогичного показателя прошлого года.

Локомотивом корпоративного бизнеса в отчетном периоде стали сегменты лизинга воздушных судов (+273% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), грузового транспорта (+264%), оборудования для добычи полезных ископаемых (+173%) и строительной техники и спецтехники (+88%).

"После турбулентности прошлого года ситуация в российской экономике начинает постепенно стабилизироваться. Вслед за этим увеличивается спрос и на лизинговое финансирование. Особенно это заметно в крупнейшем сегменте - автолизинге, где во многом реализуется отложенный спрос. Большую поддержку рынку в 2021 году будут оказывать и госпрограммы льготного лизинга. В результате мы ожидаем, что по итогам этого года рынок лизинга покажет рост в пределах 12-15%", - отметил генеральный директор группы "Газпромбанк Лизинг" Максим Калинкин.