СМИ: скандал вокруг "золотых паспортов" нанес удар по высотному строительству на Кипре

НИКОСИЯ, 25 мая. /ТАСС/. Строительный бум на Кипре подходит к концу, виной чему во многом стал скандал вокруг злоупотреблений программой предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова. Об этом сообщила в понедельник газета Phileleftheros.

Издание отмечает безусловную тенденцию снижения числа реализуемых проектов высотного строительства в связи с тем, что вместе с отменой практики предоставления так называемых золотых паспортов исчезли послабления и стимулы, которые предоставлялись девелоперским компаниям через программу натурализации. Так, по итогам 2018 года на острове было выдано 56 разрешений на возведение высотных домов, в 2019 году - 20, в 2020 - 16, а за первые четыре месяца текущего, 2021 года - лишь два таких разрешения.

Городом, в котором реализуется наибольшее число девелоперских проектов на Кипре, является Лимасол. Согласно информации отдела городского планирования, с начала 2018 года по 29 апреля 2021 года на острове было выдано 12 лицензий на строительство домов высотой более 26 этажей, 11 из них либо возводятся, либо уже возведены в Лимасоле.

В результате строительного бума силуэт города существенно изменился, в особенности это касается первой линии к набережной. Однако, судя по предоставленной изданием информации, с отменой программы "золотых паспортов", которая формально была упразднена с 1 ноября 2020 года, но фактически стала подвергаться пересмотру уже с осени 2019 года, силуэт крупнейшего приморского города Кипра в ближайшие месяцы, а может быть и годы, уже вряд ли претерпит значительные изменения. Более того, с прекращением инвестиционной паспортной программы может возникнуть угроза консервации уже строящихся объектов, а от обилия недостроя пострадает визуальная привлекательность города.

Скандал вокруг "золотых паспортов"

С августа 2020 года телеканал Al Jazeera развернул информационную кампанию под названием "Кипрские бумаги", доказывая, что власти острова злоупотребляли инвестиционной паспортной программой и предоставляли гражданство лицам с сомнительной репутацией. Скандал привел к отставке спикера парламента Димитриса Силлуриса. В январе 2021 года в обращении к нации президент Никос Анастасиадис заявил, что критики программы преднамеренно умолчали об огромных выгодах, которые она принесла национальной экономике. Он сказал, что считает историю с "Кипрскими бумагами" "целенаправленной кампанией искажения и манипулирования общественным мнением", чтобы очернить его лично и правительство. В то же время он признал, что в программе "наличествовали пробелы и слабые места".

Нынешней весной независимая комиссия по расследованию скандала обнародовала промежуточный отчет, дав понять, что почти 52% лиц, ставших обладателями "золотых паспортов", получили гражданство с нарушениями закона. 14 мая этот доклад поступил в полицию, было открыто первое уголовное дело.