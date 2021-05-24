Задолженность по зарплате в России на 1 мая составила 1,55 млрд руб.

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в России на 1 мая 2021 года составила 1 млрд 552,1 млн руб., сообщается в материалах Росстата.

По сравнению с уровнем на 1 апреля 2021 года общая задолженность снизилась на 10,3%, или на 178,1 млн руб.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 мая на долги, образовавшиеся в 2021 году, приходится 345,9 млн руб. (22,3%), в 2020 году - 346,2 млн руб. (22,3%), в 2019 году и ранее - 860 млн руб. (55,4%).

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 43,5%; строительство - 22,4%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки - 9,2%; добыча полезных ископаемых - 8,2%; транспорт - 5,3%; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 2,6%.