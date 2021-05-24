Глава ЕК заявила о заморозке инвестиционной помощи ЕС для Белоруссии на сумму €3 млрд

БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила о заморозке инвестиционной помощи Евросоюза для Белоруссии на сумму в размере €3 млрд. Об этом она заявила по прибытии на саммит ЕС.

"В конечном итоге важно, чтобы в Европейском союзе был инвестиционный и экономический пакет на сумму €3 млрд, однако он останется замороженным до тех пор, пока Белоруссия не станет демократической", - отметила она.

Вместе с тем глава ЕК добавила, что на саммите ЕС большое внимание будет уделено инциденту в Минске. "Будет очень сильная реакция от ЕС. Режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко должен понять, что будут страшные последствия", - заключила она.