МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Более 50 человек стали победителями конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций". Об этом в понедельник сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии закрытия конкурса.

"У нас 52 победителя среди вас. У нас в конкурсе приняли участие 13,5 тыс. человек, в зале сейчас 137 финалистов. И каждый из вас точно стал одним из лучших. Из 13 тыс. 137 человек, то есть 1%, это по все правилам отбора, - лучшие из лучших", - обратился он к участникам конкурса.

"Это первый конкурс в платформе "Россия - страна возможностей", где прекрасная половина человечества разгромила мужскую часть. У нас на старте заявок было поровну, даже по-честному - девушек 49%, мужчин - 51%. Среди победителей девушек 70%", - добавил он.

В свою очередь вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поприветствовал финалистов конкурса из рабочей поездки на Дальний Восток. По его словам, конкурс решает кадровые вызовы, которые стоят перед задачами, обозначенными президентом России Владимиром Путиным, по цифровой трансформации страны. "Я рад, что в этой сложной, но важной работе есть правительство, есть вы - надежные партнеры, есть наши надежные партнеры - АНО "Диалог", АНО "Россия - страна возможностей". И поэтому еще раз хочу поблагодарить экспертов, участников, конкурсантов за командную работу", - сказал он.

Очный этап конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций" прошел в Москве с 19 по 24 мая. Конкурс направлен на поиск и отбор перспективных специалистов разных направлений цифровой сферы для их дальнейшего развития и трудоустройства. Организаторы конкурса - АНО "Диалог" и центры управления регионами при поддержке АНО "Россия - страна возможностей".

Победители получат возможность трудоустройства, в том числе в АНО "Диалог" и пресс-службы региональных органов исполнительной власти. Смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников конкурса, а также стать участником образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций на базе мастерской управления "Сенеж" - первой ступени "Высшей школы интернет-коммуникаций".