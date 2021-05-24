Объем экспортируемых за рубеж волгоградских товаров вырос на 40% за год

ВОЛГОГРАД, 24 мая. /ТАСС/. Предприятия Волгоградской области за первые три месяца 2021 года экспортировали свою продукцию на сумму $650 млн, что на 40% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба областного правительства.

"Волгоградские предприятия всех отраслей экономики за первые три месяца 2021 года отправили за рубеж продукции на сумму $650 млн - рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 40,07%", - говорится в сообщении.

Наиболее востребованы за рубежом топливо, продукты неорганической химии, зерно, черные металлы и пластмассы волгоградского производства, а крупнейшими внешнеэкономическими партнерами региона стали Корея, Греция, Нидерланды, Турция, Казахстан, Китай, Белоруссия, Египет и Польша.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов. Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост товаров несырьевого экспорта к 2024 году до $250 млрд.