Доход врио главы Пензенской области увеличился в 2020 году до 5,6 млн рублей

ПЕНЗА, 24 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, назначенный на эту должность в марте 2021 года, задекларировал по итогам 2020 года доход в размере более 5,6 млн рублей, что на 3% больше, чем в 2019 году. Это следует из декларации о доходах, размещенной в понедельник на сайте правительства Пензенской области.

По итогам 2019 года Мельниченко, занимавший пост сенатора от Пензенской области, указал в декларации доход в размере 5 млн 481 тыс. рублей.

"Декларированный годовой доход - 5 млн 649 тыс. 183,46 рублей", - отмечается в сведениях о доходах.

В собственности у Мельниченко, согласно декларации, нет объектов, земельных участков и транспортных средств. В пользовании у врио губернатора и его супруги находятся земельный участок площадью около 1 тыс. кв. метров, жилой дом (288,4 кв. метра) и баня. У жены врио губернатора в пользовании также находится квартира площадью 53 кв. метра.

26 марта 2021 года президент России Владимир Путин назначил Мельниченко, занимавшего пост сенатора от Пензенской области с сентября 2017 года, врио губернатора региона. Он сменил Ивана Белозерцева, который был отстранен от должности губернатора в связи с утратой доверия президента. Белозерцев был задержан 21 марта по делу о получении взятки в размере более 31 млн рублей и заключен под стражу.