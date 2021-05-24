KLM временно приостановит полеты в воздушном пространстве Белоруссии

ГААГА, 24 мая. /ТАСС/. Голландская авиакомпания KLM приняла решение временно приостановить полеты в воздушном пространстве Белоруссии. Об этом сообщила в понедельник Нидерландская телерадиовещательная корпорация .

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"KLM приостановила полеты над Белоруссией, - сообщил телеканал. - Решение принято после призыва со стороны премьера Марка Рютте".

Ранее Рютте призвал авиакомпанию прекратить полеты, заявив, что белорусские власти очень ненадежны в отношении управления своим воздушным пространством.

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, в воскресенье приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. В Минске уточнили, что на борту данного самолета находился разыскиваемый властями один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии. В воскресенье вечером самолет вылетел из Национального аэропорта Минск и вскоре приземлился в Вильнюсе.