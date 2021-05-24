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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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KLM временно приостановит полеты в воздушном пространстве Белоруссии

Решение принято после призыва со стороны голландского премьера Марка Рютте, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация

ГААГА, 24 мая. /ТАСС/. Голландская авиакомпания KLM приняла решение временно приостановить полеты в воздушном пространстве Белоруссии. Об этом сообщила в понедельник Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

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"KLM приостановила полеты над Белоруссией, - сообщил телеканал. - Решение принято после призыва со стороны премьера Марка Рютте".

Ранее Рютте призвал авиакомпанию прекратить полеты, заявив, что белорусские власти очень ненадежны в отношении управления своим воздушным пространством.

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, в воскресенье приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. В Минске уточнили, что на борту данного самолета находился разыскиваемый властями один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии. В воскресенье вечером самолет вылетел из Национального аэропорта Минск и вскоре приземлился в Вильнюсе.

Теги
Рютте, МаркБелоруссияНидерландыСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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