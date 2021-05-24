Власти Петербурга предложили поднять ставки на использование водоемов бизнесом

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Власти Петербурга предлагают увеличить ставки платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности. Это позволит снизить количество предпринимателей, осуществляющих строительство в непосредственной близости к ним, и, как следствие, уменьшит нагрузку на окружающую среду, сообщил первый заместитель председателя комитета Санкт-Петербурга по природопользованию Михаил Страхов в понедельник на XII Международном форуме "Экология".

"Хочется отметить, что очень низкие ставки платы за использование акватории водных объектов. К чему это ведет? К тому, что все хотят строиться на воде. Для водных объектов это совсем не полезно", - сообщил он, отметив, что деятельность предпринимателей оказывает большое влияние на окружающую среду.

Страхов добавил, что стоимость использования водных объектов нужно не только увеличивать, но и дифференцировать, учитывая специфику разных регионов. "Мы собираем средств в качестве платы за водопользование, которую отдаем в федеральный бюджет, [почти на порядок] больше, чем нам возвращается из федерального бюджета на хозяйственные мероприятия", - пояснил он.

Он также отметил, что необходимо увеличить срок административной ответственности для водопользователей за допущенные нарушения. "Проводя работу с водопользователями, мы выявили недостаток законодательства в том, что у нас, соответственно, всего два месяца дается на привлечение к административной ответственности нарушителей, и этот момент надо доработать и увеличить его как минимум до года", - добавил он.