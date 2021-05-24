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Власти Петербурга предложили поднять ставки на использование водоемов бизнесом

Первый заместитель председателя комитета города по природопользованию Михаил Страхов также считает, что стоимость использования водных объектов нужно дифференцировать, учитывая специфику регионов

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Власти Петербурга предлагают увеличить ставки платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности. Это позволит снизить количество предпринимателей, осуществляющих строительство в непосредственной близости к ним, и, как следствие, уменьшит нагрузку на окружающую среду, сообщил первый заместитель председателя комитета Санкт-Петербурга по природопользованию Михаил Страхов в понедельник на XII Международном форуме "Экология".

"Хочется отметить, что очень низкие ставки платы за использование акватории водных объектов. К чему это ведет? К тому, что все хотят строиться на воде. Для водных объектов это совсем не полезно", - сообщил он, отметив, что деятельность предпринимателей оказывает большое влияние на окружающую среду.

Страхов добавил, что стоимость использования водных объектов нужно не только увеличивать, но и дифференцировать, учитывая специфику разных регионов. "Мы собираем средств в качестве платы за водопользование, которую отдаем в федеральный бюджет, [почти на порядок] больше, чем нам возвращается из федерального бюджета на хозяйственные мероприятия", - пояснил он.

Он также отметил, что необходимо увеличить срок административной ответственности для водопользователей за допущенные нарушения. "Проводя работу с водопользователями, мы выявили недостаток законодательства в том, что у нас, соответственно, всего два месяца дается на привлечение к административной ответственности нарушителей, и этот момент надо доработать и увеличить его как минимум до года", - добавил он.

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