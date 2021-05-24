Государственные инвестиции в производство молока на Кубани превысят 1 млрд рублей

КРАСНОДАР, 24 мая. /ТАСС/. Более 1 млрд рублей из регионального бюджета будет инвестировано в этом году в производство молока в Краснодарском крае, сообщили в пресс-служба администрации края в понедельник.

"Ежегодно на производство молока выделяются серьезные государственные инвестиции. Так, в текущем году они превысят более 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По словам министра сельского хозяйства региона Федора Дереки, ежегодно Кубань производит свыше 1,5 млн тонн молока, что составляет более 41% от всего объема производства молока в Южном федеральном округе и порядка 5% от произведенного в стране.

"В ближайшие годы мы намерены увеличивать объемы производства молока и молочной продукции, в том числе благодаря селекционно-генетическому центру, который появится на Кубани", - добавил Дерека.

Краснодарский край является основным аграрным регионом страны, эксперты неоднократно называли его гарантом продуктовой безопасности России. На Кубани в 2019 году было произведено больше всего молока в РФ - 313,5 тыс. тонн. Власти Краснодарского края, который входит в пятерку крупнейших производителей мяса, молока и яиц в РФ, планируют к 2024 году нарастить экспорт продукции животноводческой отрасли с 26 млн до $27 млн благодаря национальному проекту "Международная кооперация и экспорт".