Россия возобновляет авиасообщение с Мальтой, Мексикой и еще тремя странами

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Россия со вторника официально возобновляет авиасообщение с Мексикой, Исландией, Мальтой, Португалией и Саудовской Аравией после приостановки на фоне пандемии коронавируса прошлой весной. Соответствующее решение было принято в середине мая оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Так, авиакомпании России получили возможность выполнять по два рейса в неделю из Москвы в Рейкьявик (Исландия) и Валлетту (Мальта), по три - в Канкун (Мексика), Лиссабон (Португалия) и Джидду (Саудовская Аравия). Также в Джидду можно летать из Грозного и Махачкалы по одному разу в неделю. Соответственно, зарубежные компании по принципу взаимности смогут выполнять из этих городов такое же количество рейсов в Москву и Грозный. Более того, оперативный штаб согласовал расширение квоты на полеты в Южную Корею, Финляндию и Японию из регионов РФ.

Пока что возобновление авиасообщения с этими странами носит формальный характер: о готовности начать полеты в Мексику заявила только Azur Air, в другие страны никто из российских компаний открывать полеты не планирует. Компания заявила о планах открыть полеты в Канкун с 29 мая, рейсы будут выполняться два раза в неделю. Въезд в Мексику официально открыт, но путешественникам может потребоваться пройти медицинское обследование на COVID-19. Если у пассажира будут выявлены симптомы, его могут отправить на карантин.

Рейсы в Исландию планировала возобновить S7 (до приостановки полетов авиакомпания была единственным перевозчиком, выполнявшим рейсы в эту страну), но позже отказалась от этой идеи: как сообщала журналистам председатель совета директоров S7 Airlines Татьяна Филева, такое решение было принято из-за обязательного карантина для въезжающих в Исландию. По мнению компании, такое условие въезда может существенно повлиять на загрузку рейсов и, следовательно, сделать их коммерчески невыгодными.

С 1 мая всем прилетевшим в Россию путешественникам необходимо будет сдать два ПЦР-теста (первый - в течение трех дней после возвращения, второй - в течение пяти дней, интервал между тестами должен быть не менее суток) и загрузить результаты на портал госуслуг.

О поэтапном возобновлении авиасообщения

На данный момент международные рейсы из РФ возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Казахстан, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Кубу и Сейшелы. В связи с ухудшением эпидемической обстановки с декабря 2020 года вновь приостановлено авиасообщение с Великобританией, а с апреля 2021 года - с Танзанией и Турцией. Рейсы приостановлены до 1 июня 2021 года.