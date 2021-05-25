Продажи путевок с детским туристическим кешбэком начались в России

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Продажа путевок с детским туристическим кешбэком стартовала во вторник и продлится до 31 августа. Совершить путешествие можно будет до 15 сентября включительно.

В программе участвуют как государственные, так и частные детские стационарные лагеря, ознакомиться с полным списком участников акции можно на сайте мирпутешествий.рф. Оплатить путевку необходимо картой "Мир", зарегистрированной в системе лояльности этой платежной системы. Возврат составит 50% стоимости путешествия, но не более 20 тыс. рублей. Деньги автоматически вернутся на карту в течение пяти дней.

"Количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно поехать на любое количество смен. Для семей с несколькими детьми вернуть 50% от стоимости можно будет с каждой купленной путевки. При этом все путевки можно оплатить одной карточкой, так как нет ограничений по количеству транзакций. Возраст детей не имеет значения, кешбэк положен с каждой путевки ребенка любого возраста", - сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Обладатели социального сертификата на льготный детский отдых также смогут воспользоваться программой, сообщили в Ростуризме. В этом случае можно получить возврат половины той суммы, которую покупатель самостоятельно доплачивает к сертификату, но не более 20 тыс. рублей.

Если семья передумает отправлять ребенка в лагерь, возврат средств будет происходить так же, как при обычной интернет-покупке, отметили в Ростуризме. При этом кешбэк будет автоматически списан с карты покупателя в полном объеме в момент возврата.

Для тех, кто приобрел путевки до старта программы, с 15 июня будет доступна заявка на возмещение средств на сайте госуслуг. При подаче заявки на кешбэк в этом случае необходимо будет предъявить документы об оплате, сообщили в Ростуризме.