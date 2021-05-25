Сбербанк снизил ставки по льготной ипотеке до 5,55% годовых

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Сбербанк снизил процентные ставки по госпрограмме льготной ипотеки на новостройки на 0,2 процентного пункта, до 5,55% годовых, при первоначальном взносе от 20% и регистрации сделки в электронном виде. Об этом во вторник сообщила пресс-служба банка.

Как сообщалось, в апреле 2021 года Сбербанк снизил ставки по госпрограмме на 0,35 п. п., при регистрации сделки в электронном виде льготная ставка составила 5,75% годовых.

"С 25 мая Сбербанк изменяет условия по программе "Господдержка 2020". При первоначальном взносе от 20% и при регистрации сделки в электронном виде ставка по ипотеке для заемщика будет снижена на 0,2 процентного пункта - до 5,55% годовых", - говорится в сообщении.

Более 90% ипотеки с господдержкой оформляется с использованием электронной регистрации сделки, прокомментировал заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев. "Мы видим спрос граждан на покупку жилья на льготных условиях. По программе "Господдержка 2020" банк выдал почти 255 тыс. кредитов на сумму 684 млрд рублей", - цитирует его пресс-служба.

По словам Царева, стандартная процентная ставка по госпрограмме составляет от 6,05% годовых, при этом в рамках программы субсидирования от застройщика ипотеку можно взять по ставке от 0,1% годовых.