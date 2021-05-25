Кудрин считает, что правительству стоит подождать с налоговыми изменениями

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Правительству РФ после проведенных налоговых изменений следует остановиться и в ближайшее время налоги не повышать, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Правительство после повышения НДС и ряда других налогов в 2018 году заявило, что на этом останавливается, объявив мораторий на повышение налогов на шесть лет. Это очень важно для инвесторов, которые, просчитывая свои проекты, должны понимать, что на ближайшем горизонте не будет изменений, чреватых дополнительными издержками. Изменение, даже самое мелкое, всех нервирует", - сказал Кудрин в интервью газете "Известия".

"С этого года проведены изменения по НДПИ, подоходному налогу, они минимальные. Я бы даже сказал, что самые минимальные из тех, которые могли бы быть, рассматривались куда более существенные изменения. На этом, на мой взгляд, нужно остановиться", - добавил он.