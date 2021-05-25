Кудрин: экономика России будет расти в 2021 году, но рост зависит от "развития пандемии"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Экономика России в 2021 году покажет положительную динамику после спада на 3% в прошлом году, а достигнет ли рост ВВП 3%, будет зависеть от дальнейшего развития пандемии, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"В целом в плюс по ВВП мы точно выйдем. Просто не в такой большой, как хотелось бы. Уже по данным I квартала видно, что вряд ли будет 3%, хотя близко к этому. Все зависит от дальнейшего развития пандемии", - сказал Кудрин в интервью газете "Известия".

Прогноз Минэкономразвития по росту российской экономики в 2021 году составляет 2,9%.