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Пандемия COVID-19

Кудрин: экономика России будет расти в 2021 году, но рост зависит от "развития пандемии"

Как отметил глава Счетной палаты, по данным I квартала видно, что вряд ли рост ВВП составит 3%

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Экономика России в 2021 году покажет положительную динамику после спада на 3% в прошлом году, а достигнет ли рост ВВП 3%, будет зависеть от дальнейшего развития пандемии, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"В целом в плюс по ВВП мы точно выйдем. Просто не в такой большой, как хотелось бы. Уже по данным I квартала видно, что вряд ли будет 3%, хотя близко к этому. Все зависит от дальнейшего развития пандемии", - сказал Кудрин в интервью газете "Известия".

Прогноз Минэкономразвития по росту российской экономики в 2021 году составляет 2,9%.

Теги
РоссияКудрин, Алексей ЛеонидовичПандемия COVID-19
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