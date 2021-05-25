Utair проложила маршрут из Москвы в Калининград в обход Белоруссии

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Utair летит в Калининград из Москвы в обход воздушного пространства Белоруссии. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar .

Как следует из информации сервиса, вплоть до 23 мая полеты по этому маршруту велись через территорию Белоруссии, с 23 мая компания летает через территорию Латвии и Литвы.

Ранее в понедельник в Utair не ответили на запрос ТАСС о том, есть ли у авиакомпании планы летать в обход Белоруссии.

Ситуация вокруг полетов в и через Белоруссию обострилась на фоне экстренной посадки самолета Ryanair в Минске в минувшее воскресенье. Следовавший по маршруту Афины - Вильнюс самолет в тот день приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. В белорусской столице уточнили, что на борту этого самолета находился разыскиваемый властями один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии. Вечером того же дня самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.

Правительство Литвы в понедельник приняло решение о запрещении прибытия в аэропорты страны самолетов, маршрут полета которых проходит через воздушное пространство Белоруссии. Кабмин также запретил вылет из литовских аэропортов самолетов, которые в полете намерены пересечь воздушное пространство соседней страны.

Некоторые европейские политики и авиакомпании уже подняли вопрос об облете территории Белоруссии. Так, латвийская Air Baltic приняла решение не летать над Белоруссией после инцидента. Также в понедельник облетает территорию Белоруссии венгерская Wizzair. Cама Ryanair, по данным сервиса Flightradar, пока использует воздушное пространство Белоруссии для пролета.