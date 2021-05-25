Microsoft пока не комментирует готовящийся в РФ законопроект о регулировании IT-гигантов

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /ТАСС/. Корпорация Microsoft пока не может прокомментировать информацию о подготовленном Госдумой законопроекте, в соответствии с которым иностранных владельцев крупных интернет-ресурсов могут обязать открыть в России представительства. В перечень таких ресурсов попал и принадлежащий Microsoft поисковый сервис Bing.

"Компании нечего сообщить по этому вопросу", - заявили ТАСС в понедельник пресс-службе корпорации в ответ на соответствующий запрос.

В понедельник глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что предварительный перечень интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в России филиалы или представительства, включает 20 ресурсов. В перечень вошли, в частности, соцсети Facebook и Instagram, видеосервисы YouTube и Twitch, мессенджеры WhatsApp и Telegram, поисковики Google и Bing. Парламентарий сообщил, что профильный комитет нижней палаты рассмотрит документ 28 мая.

Законопроект был внесен в Госдуму 21 мая. В соответствии с ним владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тыс. российских пользователей, для работы в РФ должны будут создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица, "которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний". Под регулирование документа подпадают ресурсы, соответствующие хотя бы одному из следующих критериев: распространение информации на русском языке, таргетирование рекламы для российских потребителей, обработка данных пользователей, находящихся в РФ, получение денег от российских граждан и организаций.

Документом также предусматривается комплекс мер принуждения IT-компаний к выполнению российского законодательства. Среди них запрет на распространение рекламы на информационном ресурсе, на проведение платежей в его адрес, запрет на поисковую выдачу, сбор и трансграничную передачу персональных данных россиян. Кроме того, к ним относятся информирование пользователей интернет-ресурсов о нарушении законодательства РФ и частичное или полное ограничение доступа к информационному ресурсу.