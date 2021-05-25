"Известия": в России предложили продлить срок службы бытовой техники до 10 лет

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Глава Минприроды России Александр Козлов направил вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко предложение о продлении срока службы бытовой техники и электроники до 10 лет, обязав изготовителей производить детали для ремонта в течение всего срока гарантии. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на копию обращения.

По данным издания, министр природных ресурсов и экологии в своем обращении ссылается на установленные в октябре 2019 года Еврокомисией регламенты, согласно которым обеспечивается "право на ремонт". Такое право предусматривает снабжение техники подробными инструкциями по ремонту. Кроме того, производителю необходимо в течение 7-10 лет выпускать комплектующие для замены неисправных деталей в достаточном для ремонта объеме. Такие регламенты в Европе приняты для холодильников, посудомоечных и стиральных машин, а также фенов и телевизоров.

Как отметил в письме Козлов, нормативное закрепление продления сроков службы техники позволит сократить количество "электронного мусора".

В Минприроды предложили поручить Минэкономразвития (МЭР) и Минпромторгу РФ проработать возможность принять в РФ аналогичные европейским требования. Уточняется, что 19 мая аппарат правительства направил просьбу перечисленным министерствам представить в правительство свою позицию по данному вопросу.

В аппарате вице-премьера Абрамченко подтвердили "Известиям", что такое поручение было дано указанным ведомствам.

В пресс-службе МЭР и Минпромторга на запрос газеты не ответили.