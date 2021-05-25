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WSJ: решение по тяжбе Apple и Epic Games вынесут в течение нескольких недель

Даже после вынесения решения суда тяжба может продолжиться, так как у сторон будет возможность подать апелляцию

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /ТАСС/. Суд Окленда (штат Калифорния) в течение нескольких ближайших недель вынесет решение по антимонопольному иску компании Epic Games к корпорации Apple. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

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По ее сведениям, на прошедших в понедельник слушаниях судья Ивонн Гонсалес Роджерс на протяжении четырех часов заслушивала финальные прения сторон и пошутила, что надеется вынести решение до 13 августа, то есть не позднее чем через год после того, как ставшее предметом иска обновление игры Fortnite было размещено в магазине App Store. Затем представитель закона уточнила, что намерена определиться с судьбой дела в течение нескольких недель. Данный иск может коренным образом трансформировать работу рынка мобильных приложений, изменив систему получения прибыли от установки сторонних приложений. В настоящее время App Store взимает комиссию от 15 до 30% за все транзакции внутри приложения и блокирует любые возможности совершать покупки вне своей платформы. По итогам прошлого года App Store принес Apple порядка $57 млрд прибыли.

Даже после вынесения решения суда тяжба может продолжиться, так как у сторон будет возможность подать апелляцию. В ходе слушаний представители Epic Games указывали на несправедливость монополизации App Store платежной системы, в свою очередь в Apple апеллировали к тому, что их платформа является единым механизмом, структура которого призвана сохранять безопасность данных пользователей, а также обеспечивать надежность функционирования всей системы.

14 августа 2020 года стало известно, что Epic Games подала в суд на корпорации Apple и Google после того, как они удалили игру Fortnite из каталогов магазинов App Store и Google Play. Apple и Google объяснили удаление видеоигры (является самым известным продуктом Epic Games) из своих магазинов тем, что обновленная версия Fortnite, вышедшая 13 августа, нарушает их правила, поскольку позволяет игрокам приобретать валюту и совершать другие покупки напрямую внутри игры, обходя встроенные платежные механизмы каталогов приложений. Осенью прошлого года суд в Окленде уже рассматривал вопрос о том, следует ли Apple восстановить доступ к Fortnite, и тогда удаление игры было признано правомерным.

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