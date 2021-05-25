РКН: законопроект о единой системе учета рекламы в сети направлен на уход от серых схем

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Законопроект о единой системе учета рекламы в интернете направлен в том числе и на уход от серых финансовых схем, сообщил руководитель Роскомнадзора Андрей Липов в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном во вторник на сайте издания.

"Параллельно есть законопроект об учете рекламы в интернете. Он предполагает создание системы учета всех размещаемых объявлений, которая будет хранить информацию не менее пяти лет. Вводится понятие "оператор рекламных данных". Если будет обнаружена реклама, которая не учтена в системе, ее налоговики не примут к зачету, то есть она не попадет в затраты. Не скрою, что законопроект в том числе направлен и на уход от серых финансовых схем", - отметил Липов "Коммерсанту".

Глава ведомства также добавил, что законопроект, обязывающий владельцев крупных иностранных интернет-ресурсов открывать официальные представительства в РФ направлен на то, чтобы такие представительства отвечали за модерацию контента. "Сегодняшняя ситуация, когда на удаление уходит более трех суток, недопустима. Этот законопроект вводит обязанность, а ответственность наступит позже", - добавил Липов, уточнив, что за неисполнение закона будут предусмотрены санкции экономического характера.

Законопроект единой системе учета рекламы в интернете

Законопроект был внесен в Госдуму 18 мая. Согласно документу, распространители рекламы, операторы систем и рекламные посредники, привлекающие российских потребителей, обязаны будут размещать информацию в системе учета рекламы. Такая обязанность не затронет на операторов социальной рекламы. А все остальные смогут размещать эту информацию самостоятельно или через операторов рекламных данных. Требования к программам, используемым такими операторами, будет устанавливать Роскомнадзор.

Законопроект о "приземлении" IT-компаний

В пятницу в Госдуму был внесен законопроект, обязывающий владельцев крупных иностранных интернет-ресурсов открывать официальные представительства в РФ. Согласно документу, владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тыс. российских пользователей, для работы в РФ должны будут создать филиалы, открыть представительства или учредить полноценно представляющие головные компании российские юридические лица. Аналогичные обязанности планируется распространить и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.

Законопроект предусматривает комплекс мер принуждения IT-компаний к выполнению российского законодательства. Среди них запрет на распространение рекламы на информационном ресурсе, на проведение платежей в его адрес, запрет на поисковую выдачу, сбор и трансграничную передачу персональных данных россиян. К ним также относятся информирование пользователей интернет-ресурсов о нарушении законодательства РФ и частичное или полное ограничение доступа к информационному ресурсу.