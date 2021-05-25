Исследование: идея для собственного бизнеса есть у 20% россиян в возрасте от 25 до 34 лет

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Идея для создания своего бизнеса есть у 20% опрошенных россиян в возрасте от 25 до 34 лет. Об этом сообщается в совместном исследовании сервиса корпоративного такси и доставки "Ситимобил для бизнеса" с сервисом для поиска работы "VK Работа" в апреле - мае 2021 года среди 1 127 россиян.

Среди россиян в возрасте 25-34 года идея для собственного бизнеса есть у 20%. Больше половины россиян (56%) признались, что мечтают начать собственное дело, а 12% уже имеют конкретный бизнес-план и готовы запустить дело в ближайшее время. Свое дело уже есть у 3% респондентов, а 7% опрошенных отказались от этой идеи после неудачной попытки. Каждый третий россиянин считает, что нельзя успешно совмещать работу по найму и собственный бизнес, остальные полагают, что успешно совмещать можно, но за редким исключением.

23% опрошенных считают, что развивать свое дело в России непросто. Самым сложным в предпринимательстве россиянам кажется взаимодействие с различными ведомствами и госструктурами (35%), трудности в первый год после запуска (33%), а также высокая конкуренция и сохранение оптимизма после первых же неудач (29%). 67% опрошенных считают, что для запуска бизнеса в России необходим партнер-единомышленник, 12% опрошенных, напротив, предпочли бы строить бизнес в одиночку.

Для 70% россиян главным показателем успешности бизнеса является объем прибыли: 36% опрошенных считают, что бизнес можно назвать успешным, как только он позволил заработать первый миллион, а для 34% необходимо, чтобы бизнес начал полностью окупаться. Также каждому третьему россиянину важно, чтобы собственное дело не мешало проводить достаточно времени с семьей и друзьями. А для каждого пятого опрошенного успешный предприниматель - это тот, кто может себе позволить наемных сотрудников.

Портрет предпринимателя

Что касается предпринимателей, которые решились на запуск своего дела, по данным "VK Работа", большинство вакансий в сегменте МСП приходится на Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Ростов-на-Дону.

В Москве самыми популярными вакансиями у МСП являются водитель, администратор, уборщик, кассир, продавец и повар. В Санкт-Петербурге ищут кассиров, грузчиков, водителей, уборщиков и комплектовщиков-фасовщиков. В Краснодаре активно нанимают продавцов, разнорабочих, уборщиков, водителей и поваров. Екатеринбургские предприниматели ищут водителей, продавцов, уборщиков, кассиров и электриков. В Красноярске востребованы продавцы, водители, уборщики, администраторы, подсобные рабочие и монтажники. Компании Новосибирска чаще всего размещают вакансии водителей, продавцов, уборщиков, поваров, разнорабочих, швей и электриков. В Ростове-на-Дону нужны водители, уборщики, электрики, бухгалтеры и повара.

17% опрошенных считают, что частный предприниматель больше заботится о качестве производимого товара или услуги, чем крупный производитель. А каждый шестой чаще покупает продукцию или услугу от небольшого ("крафтового") производителя.

Больше всего препятствий для создания собственного бизнеса видят россияне младше 25 лет. 62% опрошенных останавливает отсутствие материальной подушки безопасности, а треть признается, что у них еще нет четкого плана, как реализовать свою задумку. Еще 36% считают, что просто не созрели для такого серьезного шага. Молодые россияне также больше всего боятся провала: так, 31% пугает риск все потерять, а 40% не уверены, что смогут удержать интерес к делу после первых неудач.

Лучше всего готовы к запуску собственного стартапа люди в возрасте от 30 до 40 лет. 30% из них рассказали, что четко понимают, какие шаги нужно предпринять, чтобы оформить свое ИП и составить бизнес-план. Если бы уже завтра нужно было запустить свой бизнес, то 93% опрошенных этого возраста считают, что смогли бы найти надежного партнера, а 55% уверены, что накопленных средств уже достаточно, чтобы организовать свое дело. Также после 30 лет россияне более оптимистично смотрят на перспективы своего возможного бизнеса: трех из четырех опрошенных не пугают риски все потерять.