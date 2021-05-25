ТПП предложила распространить систему страхования вкладов на компании

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила рассмотреть возможность распространения системы страхования вкладов на юридических лиц и финансовые инвестиционные инструменты. Об этом говорится в предложениях к Стратегии развития финансового рынка России до 2030 года, которые сформировал совет ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике.

Письмо с данной инициативой глава ТПП РФ Сергей Катырин направил первому заместителю председателя Банка России РФ Сергею Швецову, копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

"Решение вопроса о возможности распространения системы страхования вкладов на юридических лиц и на финансовые инвестиционные инструменты (обезличенные металлические счета, индивидуальные инвестиционные счета)", - говорится в документе.

Также палата предлагает "создать экономические условия стимулирования участия юридических и физических лиц в инвестиционном процессе через инфраструктуру и инструменты фондового рынка, прежде всего за счет опережающего развития рынка облигаций компаний среднего несырьевого бизнеса".

ТПП выступает за "разработку мер по популяризации IPO среди потенциальных инвесторов", "разработку эффективных механизмов по стимулированию венчурного инвестирования, развитию институтов венчурного рынка".

Нынешний размер страхования вкладов граждан (физических лиц) установлен на уровне 1,4 млн рублей. В мае прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о распространении системы страхования вкладов на некоммерческие организации, а также увеличении размера страхового возмещения по вкладам физических лиц в ряде случаев. В частности, если вкладчик имеет несколько счетов эскроу в одном банке, суммарный размер обязательств которого по этим вкладам перед вкладчиком превышает 10 млн рублей, возмещение выплачивается по каждому из этих вкладов пропорционально их размерам, но в совокупности не более 10 млн рублей.