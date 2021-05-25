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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Finnair временно прекратит полеты над Белоруссией

Саммит Евросоюза ранее рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве республики

ХЕЛЬСИНКИ, 25 мая. /ТАСС/. Финская авиакомпания Finnair приостанавливает полеты в воздушном пространстве Белоруссии.

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Об этом перевозчик сообщил во вторник в Twitter.

"Мы приостановим использование воздушного пространства Белоруссии до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Саммит Евросоюза в понедельник вечером постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии.

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БелоруссияФинляндияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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