Finnair временно прекратит полеты над Белоруссией

ХЕЛЬСИНКИ, 25 мая. /ТАСС/. Финская авиакомпания Finnair приостанавливает полеты в воздушном пространстве Белоруссии.
Об этом перевозчик сообщил во вторник в Twitter.
"Мы приостановим использование воздушного пространства Белоруссии до особого распоряжения", - говорится в сообщении.
Саммит Евросоюза в понедельник вечером постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии.