Finnair временно прекратит полеты над Белоруссией

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

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Об этом перевозчик сообщил во вторник в Twitter.

"Мы приостановим использование воздушного пространства Белоруссии до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Саммит Евросоюза в понедельник вечером постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии.