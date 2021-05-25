Инвестиции в портовую зону Янпу на Хайнане в январе - апреле выросли в 5 раз

САНЬЯ /Китай/, 25 мая. /ТАСС/. Объем инвестиций в портовую зону особого экономического развития Янпу в провинции Хайнань (Южный Китай) за первые четыре месяца текущего года вырос на 394% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" .

Как пишет издание, в январе - апреле значительно выросли инвестиции в западные районы Хайнаня. При этом зона Янпу стала лидером по темпам роста привлеченных средств.

В материале также отмечается, что инвестиции в основной капитал провинции Хайнань за первые четыре месяца увеличились на 22,6% в годовом исчислении. Вложения, не связанные с недвижимостью, выросли на 19,3%. Инвестиции в обрабатывающую промышленность стали драйвером роста вложений в основной капитал - в отчетный период показатель вырос на 171,6% по сравнению с прошлым годом.

Портовая зона особого экономического развития Янпу играет ключевую роль в развитии транспортной сети Китая. В 2019 году ВВП этого экономического района, на территории которого постоянно проживают более 89 тыс. человек, превысил 26 млрд юаней (около $3,7 млрд). В соответствии с планами китайского правительства к 2035 году этот порт превратится в ключевой пункт по распределению товаропотока из различных регионов страны в Юго-Восточную Азию и Океанию, Европу и Северную Америку. Ожидается, что уже к 2025 году Янпу станет крупным региональным транспортным узлом, через который ежегодно будет проходить до 5 млн контейнеров в год.

1 июня прошлого года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали Генеральную программу развития Хайнаньского порта свободной торговли, в соответствии с которой к 2025 году на Хайнане должен быть окончательно сформирован эффективный механизм по стимулированию устойчивого и долгосрочного роста.