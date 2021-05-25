Гендиректор авиакомпании "Ямал" Василий Крюк покидает пост

ТАСС, 25 мая. Гендиректор авиакомпании "Ямал", являющейся основным авиаперевозчиком в Ямало-Ненецком автономном округе, Василий Крюк покидает пост. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник.

"Это действительно так. Такое решение принял совет директоров компании. Временно исполнять обязанности директора будет один из заместителей. После аудита, который намечен в компании, будет рассматриваться вопрос о новом руководителе", - сообщили в пресс-службе.

Авиакомпания "Ямал" основана в 1997 году. На сегодняшний день она является одним из крупнейших перевозчиков в Западно-Сибирском регионе России. Воздушный парк перевозчика состоит из 31 судна зарубежного и отечественного производства. Среди них Sukhoi SuperJet 100-95LR, восемь Airbus А-320, Airbus A-321 и другие. Василий Крюк занимал пост главы авиакомпании с 1997 года.