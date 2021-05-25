Совет директоров "Аэрофлота" обсудит выпуск биржевых облигаций

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Совет директоров "Аэрофлота" на следующем заседании планирует обсудить выпуск биржевых облигаций, следует из сообщения компании на сервере раскрытия информации.

"Об условиях выпуска Биржевых облигаций ПАО "Аэрофлот",- говорится в повестке к заседанию, которое пройдет 31 мая.

Ранее, комментируя вопрос дополнительного привлечения финансирования компании, официальный представитель перевозчика отметил, что "Аэрофлот" "рассматривает различные варианты финансирования своей деятельности с точки зрения их преимуществ и недостатков".

Прошлой осенью авиакомпания привлекла 80 млрд рублей в ходе дополнительной эмиссии акций.

По итогам 2020 года группа "Аэрофлот" на фоне пандемии и снижения уровня объема перевозок получила чистый убыток группы по МСФО более 123 млрд рублей против чистой прибыли в 13,5 млрд рублей годом ранее.