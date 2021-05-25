В Utair объяснили, почему борт авиакомпании летел в Калининград в обход Белоруссии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Utair летел накануне в Калининград из Москвы в обход воздушного пространства Белоруссии с целью "топливной эффективности", обратный рейс был выполнен уже над территорией республики. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе авиакомпании Utair.

Ранее ТАСС со ссылкой на данные сервиса Flightradar сообщил, что самолет авиакомпании Utair в понедельник летел в Калининград из Москвы в обход воздушного пространства Белоруссии. По данным сервиса, вплоть до 23 мая полеты по этому маршруту велись Utair через территорию Белоруссии, с 23 мая компания летает через территорию Латвии и Литвы.

"Планирование авиамаршрутов опирается на топливную эффективность полета, поэтому в Калининград 24 мая летели, не пересекая воздушное пространство Белоруссии, а возвращались уже через нее. Никаких извещений, ограничивающих полеты над Белоруссией, не было", - сообщил собеседник агентства.

Правительство Литвы в понедельник приняло решение о запрещении прибытия в аэропорты страны самолетов, маршрут полета которых проходит через воздушное пространство Белоруссии. Кабмин также запретил вылет из литовских аэропортов самолетов, которые в полете намерены пересечь воздушное пространство соседней страны.

Некоторые европейские политики и авиакомпании уже подняли вопрос об облете территории Белоруссии. Так, латвийская Air Baltic приняла решение не летать над Белоруссией после инцидента. Также в понедельник облетает территорию Белоруссии венгерская Wizzair. Cама Ryanair, по данным сервиса Flightradar, пока использует воздушное пространство Белоруссии для пролета.