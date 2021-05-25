КИЕВ, 25 мая. /ТАСС/. Украина с полуночи 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией, а ее авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве соседнего государства. О таком решении во вторник сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале .

"С 00:00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией. Только что на внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП "Украэрорух" принять для этого необходимые меры. Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь", - написал он.

Шмыгаль добавил, что кабмин Украины расценил инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске как нарушение Конвенции о международной гражданской авиации. "Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров", - пояснил он.

По словам главы кабмина, Госпогранслужба Украины получила поручение прекратить оформление пассажиров, следующих из Белоруссии или в Белоруссию в таможенных пунктах аэропортов.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, посвященное анализу событий вокруг пассажирского самолета компании Ryanair, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. По итогам совещания он поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения с Белоруссией и запрете на полеты над республикой украинских перевозчиков. Позднее министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что Украина считает авиапространство Белоруссии опасным для полетов.

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, в воскресенье приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. В белорусской столице уточнили, что на борту данного самолета находился разыскиваемый властями основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии. В воскресенье вечером самолет вылетел из Национального аэропорта Минск и вскоре приземлился в Вильнюсе.