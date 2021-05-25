Стоимость вакцины от COVID-19 для животных снизилась до 500 рублей

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Стоимость вакцины "Карнивак-Ков" от коронавирусной инфекции (COVID-19) для плотоядных животных уменьшена на 15% - с 588 до 500 рублей, говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Отпускная цена за две дозы вакцины "Карнивак-Ков" (предусмотрена двукратная вакцинация) теперь составляет 500 рублей с НДС вместо ранее заявленных 588 рублей", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, снижение стоимости стало возможным за счет увеличения спроса, а соответственно, объемов производства вакцины. При этом рекомендуемая торговая наценка при дальнейшей реализации вакцины не должна превышать 30%.

Вакцина "Карнивак-Ков" - единственный зарегистрированный в мире профилактический препарат от COVID-19 для животных. Работа по созданию этой вакцины была выполнена за счет средств Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ") в рамках внутренней тематики научно-исследовательских работ "Ветеринарное благополучие". Бюджетных ассигнований на разработку препарата не поступало.

Разработанная подведомственным Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" вакцина против COVID-19 плотоядных животных сорбированная инактивированная "Карнивак-Ков" является иммунобиологическим препаратом, обладающим хорошей переносимостью для данных животных. Вакцина обладает низкой реактогенностью, безвредна для пушных зверей и домашних животных-компаньонов. Вакцина индуцирует выработку антител к коронавирусу в высоких титрах в сыворотке крови животных, отметили в ведомстве.

Основанием для разработки вакцины послужило создание инструмента защиты как для человека, так и для предупреждения циркуляции вируса в дикой фауне.