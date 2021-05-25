Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,54%

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, индекс Мосбиржи на открытии торгов поднялся на 0,54% и достиг 3 682,42 пункта, индекс РТС вырос на 0,68% - до отметки 1 581,61 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:10 мск индексы незначительно замедлили рост. Так, индекс Мосбиржи поднимался на 0,49%, до уровня 3 680,55 пункта, индекс РТС находился на уровне 1 580,66 пункта (+0,62%).

Стоимость июльского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижается на 0,12% - до $68,38 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,15% и торгуется на уровне $65,95 за баррель.